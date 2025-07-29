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仙人指路！台積電、鴻海現數筆499張調節賣單…國家隊出貨中、亡國賣壓？

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電、鴻海盤中驚現499張巨量賣單，台股急殺逾300點，PTT網友腦洞全開：「仙人指路」、「國家隊出貨中」、「亡國賣壓」等梗瘋傳，台股下殺反成社群焦點話題。本報資料照
台積電、鴻海盤中驚現499張巨量賣單，台股急殺逾300點，PTT網友腦洞全開：「仙人指路」、「國家隊出貨中」、「亡國賣壓」等梗瘋傳，台股下殺反成社群焦點話題。本報資料照

台股29日早盤突見驚人賣壓，權值股台積電鴻海出現多筆「499張」巨量調節賣單，拖累指數盤中一度急殺超過300點。市場聚焦美國8/1關稅大限、半導體新稅率傳聞，盤面資金明顯轉向PCB與無人機等次產業。分析師簡伯儀認為，台股短線觀望氣氛濃厚，指數跌破5日均線，政策未明前恐將震盪整理。

這波「499連發」也瞬間點燃PTT股板，網友各種創意梗爆棚。有人笑稱是「仙人指路」，也有網友直接下標「國家隊出貨中」、「亡國賣壓」、「大戶先跑了」、「先走一步留多蛙洗碗」。還有KUSO留言「四舅舅跑了」、「隔壁大媽不小心按到」、「內資知道消息先跑了，散戶不可能499」、「一發499台積大概要5億元，想也知道應該是外資丟的」，網路笑聲一波接一波。

除了無厘頭吐槽，部分網友也回歸現實：「快逃阿」、「高檔獲利了結怎麼了嗎？」「外資電話線最粗」、「這陣子本來就在騙散戶進場套啊」、「空手啦 哪次不空手」。即使台積電、鴻海大殺，還是有留言提醒歷史經驗：「歷史證明台積電恐慌都是暫時的」、「不要看短線，現在賣的之後就會再買回來」。

整體來看，雖然盤面風險升溫，但PTT版上笑點滿滿，市場情緒反而以自嘲、幽默消化劇烈波動。499張巨單成為今日熱議關鍵字，「仙人指路」與「亡國賣壓」也躍升投資人最新流行語。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

散戶 台股 鴻海 台積電 半導體

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