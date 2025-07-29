台股10點突下殺…傳台灣關稅22％震撼市場！留言吵翻：比32％好不是應該噴嗎

台股29日上午10點突現跳水，傳出台灣關稅可能落在22%，消息一出引發市場劇震。專家分析，美國針對半導體課徵關稅的傳聞，讓台積電領跌、加重盤勢波動。不少投資人直呼，這個數字真的有那麼糟嗎？還是只是市場過度反應？

事件回顧，今早雖然費城半導體指數走強，美股台積電ADR卻先跌1.2%，連帶拖累台股。分析師林儒毅直言，台灣關稅22%尚屬傳言，但在外資、法人與散戶神經繃緊下，短線觀望氣氛濃厚。市場普遍預期8/1前都會維持震盪整理，靜待實際結果出爐。

關於這波傳聞，不少PTT網友紛紛熱議。有認為22%「還好吧，比32%低」，也有人強調「22+10%才是真的殺傷力」，更有一派認為關鍵在「晶片稅」與匯率變動。意見兩極，顯示投資人對政策細節極度敏感。

針對22%關稅的討論，網友反應明顯分歧。一派認為22%其實比預期樂觀，「22不是應該要噴嗎」、「22%算好吧，比原本32低欸」、「22%感覺合理」、「22%還好吧」等聲音在PTT上不斷浮現。不過也有人提出質疑，「22%還要加10%嗎」、「22%+232應該很痛才對」、「22%就崩成這樣喔笑死」、「22%等於沒談啊，廢到笑」，顯示市場上仍有不少疑慮與不滿。

也有網友以國際比較與市場現實切入討論，「比日韓低就是慘啦，一定會被完全轉單」、「亞洲國家有哪些比台灣高的？」、「加上升值比之前32還慘」、「匯率加上去就32==zzz」、「台灣又贏麻了嗎」、「你沒看到台幣準備偷貶回30嗎」等留言頻繁出現。整體來看，市場對於政府是否會出面澄清、以及關稅最終數字如何落定，仍抱持高度關注與不安。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。