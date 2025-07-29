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普發現金1萬「動作曖昧」…政院被質疑雙標！ 網：之前說不發現在又在研議

聯合新聞網／ 綜合報導
政院「普發現金」態度反覆引發PTT熱議，網友質疑違憲說法大轉彎、還有人酸政府雙標、緩兵之計，直言只要國會通過「有錢領最大」，政策搖擺成焦點。示意圖／Ingimage
政院「普發現金」態度反覆引發PTT熱議，網友質疑違憲說法大轉彎、還有人酸政府雙標、緩兵之計，直言只要國會通過「有錢領最大」，政策搖擺成焦點。示意圖／Ingimage

7月26日罷免投票結束後，外界關注行政院是否會針對「普發現金1萬元」特別條例提出覆議。雖有媒體稱政院已決定不覆議，行政院卻回應「還在研議中」，引發市場與民眾熱議。這筆現金究竟會不會發？民意、法制、預算交錯角力，讓相關討論一波接一波。

是否提覆議。根據憲法規定，行政院可於收到決議10天內移請覆議，這波時限落在7月31日。

自由時報報導，政院傾向不提覆議，考量8月23日還有多場罷免及公投案，暫不就後續提出釋憲或預算規劃。政院人士則反覆強調「還在研議」，動作曖昧。

對於行政院「普發現金還在研議」的態度，PTT網友紛紛吐槽，質疑政府說法反覆、雙標明顯。有人問「不是說違憲嗎，怎麼現在又可以發？」也有網友酸「之前說沒錢了，怎麼又冒出錢？」、「大失敗之後，什麼都變合法了？」還有人強調「違憲的事情還需要討論，是要帶頭違法嗎？」甚至批評「之前說不發，現在又說在研議，真的神奇」。

另一派則轉向民粹和現實層面吐槽，直言「人民哪管你這麼多，有錢領最大」、「民意最大」、「只要國會通過就給我發」。也有人懷疑發放意義，笑稱「普發一萬跟觀光業有關聯笑死人」、「我的一萬塊怎麼還沒到？」、「把錢轉給我，我幫你刺激經濟」。種種留言顯示，政策搖擺與資源分配問題，已成為民間熱議的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

罷免 公投 憲法 行政院 普發一萬

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