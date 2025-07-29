台灣關稅即將揭牌…謝金河警告232條款！網酸：反指標訊號來了

台灣關稅懸念即將揭曉，政壇攻防再升溫。資深財經人謝金河直言，這波談判台灣如果不開放市場，高關稅恐怕跑不掉，並點名232條款對產業的衝擊「恐怕比關稅還要大」。過去川普一向強調「不開放就加稅」，這次日本、歐盟都為了降稅被迫讓步，台灣真的有本錢堅持嗎？

謝金河提醒，目前談判代表口風超緊，外界幾乎一無所知。他認為如果政府能多公開一點談判條件，讓全民有心理準備，未來受到衝擊才不會太突然。他也透露，美方要求的不只是關稅讓步，對於汽車、藥品、美豬、美牛等市場開放，一項都躲不掉。

這番分析在PTT掀起網友熱議，有人酸「謝金口一開，穩了」、「老謝又來了，9%呢？」、「這人每天都可以講不一樣的話」、「反指標訊號來了」，也有網友理性分析「高官空單買好就公布，賤民再等等」、「農產品本來就犧牲到底」。另外不少人也關心232條款內容，認為這才是更大的不確定炸彈。

部分網友則對謝金河多變立場感到無感，「馬後炮」、「每天發文當先知」、「這人信用破產了」，也有人苦笑「農產品都已經開放那麼多，還怕什麼」。整體而言，大家對於台灣這波談判缺乏透明度、未來產業必須承受的壓力，心裡多半已經有數。

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