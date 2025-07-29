高股息ETF神話迎來最終章…金管會將親手終結？月月配、高現金流夢想打折

高配息ETF過去靠動輒10%以上的年化配息率，吸引超過760萬投資人瘋搶，幾乎成為國民理財聖品。不過，金管會最新配息指引出爐，規定ETF配息率原則上不能超過追蹤指數息率，未來靠資本利得硬撐高配息的路恐怕要走不下去了。

這次新規一出，許多熱門ETF如00919、0056原本配息率動輒破10%，明顯高於實際指數收益。市場專家認為，如果金管會嚴格執行，未來配息率會回落到3.5~5.5%，許多「月月配」、「高現金流」的夢想都要打折。

PTT網友直接開酸，「這樣月月配直接消失了吧」、「神話？確定不是笑話嗎」、「月月配可以消失，好多錢可以轉去別家」，也有人點出「對長期投資來說影響不大，對短線影響很大」，更多人反問「這規定2024年1月就有，根本沒差吧？」

不少人預期，短期內高股息ETF可能會出現拋售潮，甚至投資人資金將轉向債券、REITs等更穩定收益的標的。過去單靠配息就爽拿現金的時代，真的要暫告段落了？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。