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女星當沖慘賠1200萬…資金斷鏈時老公反送暖200萬！遭諷：男女對調早離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
女星周又珈當沖兩年慘賠1200萬，老公為救急四處借錢，社群討論熱烈，主流網友勸世：「借錢炒股風險爆表，家庭、財務都可能賠光」。（記者余承翰／攝影）
女星周又珈當沖兩年慘賠1200萬，老公為救急四處借錢，社群討論熱烈，主流網友勸世：「借錢炒股風險爆表，家庭、財務都可能賠光」。（記者余承翰／攝影）

48歲本土劇女星周又珈（曾用藝名周梅馨、周星辰）自曝投入股市當沖，兩年內慘賠約1200萬元。她在節目上坦承，從2023年7月進場後一開始一天能賺3萬，結果去年10月被套牢200萬，後續為了「不讓老公失望」加碼融資，卻在今年4月川普關稅事件後，虧損擴大到500萬，最後還倒欠券商700萬，總虧損高達1200萬。老公知道後氣到提離婚、甚至放狠話威脅賣房，全家陷入危機。

但故事還沒結束，周又珈表示，自己資金斷鏈時，意外收到老公匯來的200多萬元。原來老公這段期間為了救急，四處向親友借錢，「我真的盡力了，這是我能為這個家的最後極限。」這段「老公用行動救婚姻」讓她當場淚崩，也成了她人生財務最低潮、但婚姻最動人的時刻。

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網友對此反應兩極。有人批評「投資賺錢歸自己、虧錢要全家扛，邏輯很怪」、「拿老公借來的錢繼續凹單，還覺得很感動？」、「男女對調早就離婚了」；也有一派直接嘲諷「一天賺三萬，一虧虧兩百萬」、「玩當沖我都覺得智缺」、「本多終勝才是真理，不該借錢炒股」。

部分網友則用勸世角度留言「借錢玩股票本來就危險」、「現股放著都倒賺了，融資反而爆掉」，還有人半開玩笑說「這麼有本事，戶頭多200萬不就繼續凹單？」、「當沖80%輸爛，20%贏爛，莊家大贏」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

離婚 老公 婚姻 川普

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