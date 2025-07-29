台灣關稅會高於日本的15％？網熱議…普遍認為不太樂觀

美國近日公布日本進口商品關稅降至15%，不少台灣投資人關心，台灣最終的關稅數字會落在哪裡。有Dcard網友直言，擔心台灣若宣布較高關稅，台股恐受影響，因此「先把錢留在手邊」。各種區間預測與立場在留言串上激烈碰撞。

針對台灣可能的關稅數字，有人直球猜測「應該跟日本差不多」，也有網友認為「第一次公布大概25%，後續談判也許能降到15%」；另一派則悲觀喊出「32%」、「25-30%之間」，還有聲音希望「懲罰性35%以上，股市崩盤才有進場機會」。

除了直接預測，有留言深入分析「日本能拿到15%是因為盟友身份和巨額投資交換，台灣不見得能複製」、「如果很低早就拿出來當政績了」。還有人認為台灣和南韓、歐盟的區間會在16%到20%左右，菲律賓、越南則屬於另一個層級。

留言區同時也不乏調侃與自嘲，有人認為「反正不管高低，在低能卡都是酸」、「日本是美國最靠譜盟友，台灣算什麼？」或乾脆丟一句「32%」。主流意見則落在20%左右上下浮動，普遍對低於日本關稅不太樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。