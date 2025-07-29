台積電失單？特斯拉AI 6晶片轉投三星…被諷：屆時又熱又當機記得乖乖回來排隊

特斯拉宣布下一代AI 6車用晶片將交由三星代工，不再選擇台積電，引發產業與投資圈熱議。半導體分析師指出，這波「轉單」主因包括三星報價具吸引力、馬斯克重視生產控制權，以及雙方在終端市場沒有直接競爭，還有產能調度與分散風險等考量。不過多數觀察認為，特斯拉規模對台積電來說並非關鍵大單，馬斯克「愛畫大餅」卻未必能如願搶下產能。

PTT網友普遍不看好這波轉單有長遠效益，質疑「根本不是轉投，是插隊排不到台積電單才找三星」、「歷史總是驚人相似，最後還是會回來跪求GG（台積電）」、「便宜治百病，沒競爭時差距沒那麼明顯」；也有網友打趣「用三星做的晶片，特斯拉以後還有人敢開嗎？」、「到時候又是發熱又當機，記得回來台積電排隊」。

部分留言則認為，特斯拉訂單體量對台積電來說「根本不稀罕」，「車用單不大，可以等」、「單子這麼小GG不稀罕啦」；還有人點出台積電產能早就被蘋果、AMD、NVIDIA搶光，「馬斯克這波根本是殺價策略，最後還是要回來」。

也有反串留言調侃：「三星3奈米良率有改善欸」、「台積電倒一倒，滾出台灣」、「三星又彎道超車？」但主流意見仍認為特斯拉最後難逃回頭路。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。