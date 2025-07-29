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大罷免大失敗…他喊出清台股：對等、晶片關稅大家一起承擔！ 網嗆：自以為大戶笑死

聯合新聞網／ 綜合報導
大罷免失敗後，有財經記者宣示將出清台股，網友冷酸「股市會缺你嗎」，市場關注焦點回歸國際與外資動向，個人宣示難撼動大局。中央社
大罷免失敗後，有財經記者宣示將出清台股，網友冷酸「股市會缺你嗎」，市場關注焦點回歸國際與外資動向，個人宣示難撼動大局。中央社

大罷免案以「25：0」大敗收場，不只政壇話題持續發燒，連投資圈也出現「宣示式出清」效應。有知名財經記者就在社群公開表態，認為罷免失敗後台灣未來恐面臨對等關稅、晶片關稅等多重衝擊，決定在週一將手中台股全部賣出，「大家就一起承擔吧」。貼文下方也有網友跟進表示「比照辦理」，引發熱烈討論。

然而多數網友反應冷淡甚至帶著嘲諷，直接質疑：「自以為大戶，笑死」、「股市有很缺他嗎」，明顯不把個人賣壓放在眼裡。還有人調侃：「完啦，他賣掉全部台股怎麼辦，台股要因他大崩盤了」，顯示主流觀感對個人行為普遍無感。

也有空方網友反而開心「太好了！我的空單終於要爆噴了嗎？」；也有人點出市場結構現實：「台積電七成都外資，賣了也是外資繼續吃貨」，強調大盤動能還是看外資和整體籌碼。

部分留言則進一步延伸到罷免案，嘲諷政商界不少大咖「投票前聲嘶力竭、投票後馬上轉身講經濟、談管理，根本風險控管到極致」，更有人直指「企業家把選民當員工、把議題當行銷，結果政治不是你想的那一套」。一派網友也諷刺「財經記者不是都是反指標嗎」，對其操作態度保留。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 大盤 川普 大罷免 台積電 反指標 對等關稅

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