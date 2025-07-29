「有無可能川普不敢公布台灣關稅」？遭群嗆：青鳥起床亂幻想

有網友凌晨突發奇想，質疑川普遲遲不公布台灣關稅，是不是「談太好」讓美國吃癟、不敢見人？她認為美國可能還要倒貼3000億美金，甚至讓台灣0關稅，才會遲遲沒動靜。這種超展開假想，瞬間引爆PTT整排嗆聲、冷嘲熱諷。

多數網友毫不留情，留言串滿滿都是「夢裡什麼都有」、「這麼厲害你去談」、「川普怕台灣？信我是秦始皇還比較快」，還有人酸「青鳥起床亂幻想」、「還在崩潰？」。

有人更諷刺「台灣納入第51州，根本不用關稅」、「台灣團隊太過難纏，川寶怕了」。對於原PO的推論，多半網友都一笑置之，直接打臉現實與國際談判實力。

當然也有網友理性點出，台灣和美國的貿易本就不對等，美方「要吃定台灣」一點也不奇怪。有人更直言「主要貿易對象只剩美國，對方想怎麼玩都行」、「夢話太誇張」；還有PTT常見的反串梗：「川普有買台灣指期多單啦」、「其實台灣已經是美國呆丸州」等自嘲語氣不斷出現。

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