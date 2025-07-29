川普喊未談協議國家關稅約15-20％…台灣穩了股市大利多？網嗆：自我感覺良好

美國總統川普28日於蘇格蘭受訪時拋出重磅訊號，稱「未與美國達成協議」國家關稅將落在15-20%區間，引發台灣投資圈和PTT網友熱烈討論。有網友樂觀解讀為大利多，「沒低於15%就偷笑」，但更多人不領情，直言這種「穩了」根本是自我安慰。

其實，川普先前已透露，8月起多數國家將調高關稅，台灣談判團來回飛了好幾趟，卻被劃在「未協議國」行列，讓鄉民酸爆「飛五次跟沒飛一樣」、「台灣代表去渡假的吧，真爽」。甚至還有人質疑：「日本、歐盟花大錢也才15%，我們能比他們更低？」

正反聲音在PTT板上持續延燒。有人說「只要不是30%就算穩」、「只要低於20%就噴了」，但更多人認為結果未定前都不該自嗨，「川普說的話能信，那大家就是秦始皇了」、「自我安慰到這種程度」。

不少網友還憂心，關稅之外台灣半導體產業還有232條款等變數，「傳產比日本多5%壓力山大吧」、「匯率走勢來看應該是慘」。甚至有人嗆「台灣談了四次，還未協議？那談心酸的？」

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