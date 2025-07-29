5000億變6000億！川普筆跡曝光惹議 網笑翻：開低讓他加碼

美國總統川普日前宣布與歐盟達成初步貿易協議，但南韓媒體披露會談現場照片，意外捕捉到文件中有多處疑似川普筆跡，將原提案內容臨時「加碼」，引爆PTT網友群起熱議。有人笑稱「主委幫你加碼了，下面一位！」、「川主委知道你還有錢，就幫你多出1000億」，整起事件被戲稱為「川式加碼外交」。

根據媒體報導，美歐協議原定歐盟投資美國5000億美元，能源採購6000億美元，雙方關稅10%；但川普手上文件上卻可見手寫「6000億」、「7500億」及「15%」等字樣，將原數字統統往上加，猶如現場直接「加價簽約」。有趣的是，類似情形也出現在日前美日協議中，引發外界質疑川普慣用「臨時加筆」手法操控談判結果。

一名網友分享新聞後調侃，「川主委真的是談判專家，10%變15%，500改600，600改750」，並貼出照片佐證，引發留言區一片哄堂大笑。許多網友開始發揮創意，「以後台灣開價要寫低一點，讓川主委幫你加碼」、「川普沒在輸的，只要他開口，大家都得吞下去」，更有網友戲謔「台灣可能從15%變成150%」、「被加碼一個0，主委真的讚」。

留言中充滿諷刺與調侃，部分網友指出這根本是「談好還能改，一切以川普為準」、「主委加碼比電視購物還兇猛」、「這是談判還是拍賣會？」更有人憂心台灣是否也會步上被加碼的後塵，建議「裝窮才能保命」，也有人呼籲「下次簽字要用中文大寫，避免筆劃被偷偷加」。

另一方面，也有網友對川普的作風直言不諱，批評其「毫無誠信」、「美國版無良商人」、「強勢主義外交正在全球蔓延」。但也有一派網友認為各國之所以配合，是因為「美國市場太香了，沒有誰敢違逆川普」，形容他「像胡瓜一樣站在最前線叫賣，其他國家只能照單全收」。

從歐盟、日本再到台灣，川普筆下的「加碼外交」已成為全球關注焦點，而這種邊談邊改的作風，也讓各國談判團隊繃緊神經。PTT網友戲稱：「還沒輪到台灣，就先把數字寫好讓他改。」顯示對川式談判手法的又敬又怕。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。