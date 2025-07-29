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三商「旗下平價餐飲多」連2年都配息 他喊進場存股！反被酸不如買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論存股標的。圖／聯合報系資料照片
網友討論存股標的。圖／聯合報系資料照片

三商(7705)旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、三商炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子、咖意哩等多個品牌。一名網友在PTT發文分享自己看好三商餐飲（7705）作為長期存股標的，然而此番看法卻引來不少網友批評與潑冷水。

原PO認為其旗下品牌多為庶民美食，雖無高成長潛力但客源穩定，加上上市兩年都有配息，評估進場點位後決定以47.1元年線為支撐先買一張，若跌破再加碼一張，並強調自己將長期持有、不打算退場。

他表示三商旗下品牌多以平價餐飲為主，具穩定現金流，並以技術面操作設定買點。但留言區立刻掀起激辯，不少人質疑其選股邏輯與標的體質，有網友直言「Q1才配0.05元，何必呢？」「難吃又一直漲價」，甚至質疑「你一年去吃幾次？」、「你覺得它有市場領先地位嗎？」

許多網友不約而同建議其他更具競爭力的選項，如「不如買八方雲集、王品、六角」、「佳格搞不好還會谷底翻身」，甚至有人嘲諷「牛肉麵200元考驗信仰」、「旗下品牌有明顯cost down感」，顯示對三商經營品質與品牌力的普遍不信任。

也有網友從存股邏輯出發提醒原PO：「要存股不如存0050或中華電」、「餐飲競爭激烈又缺乏護城河，根本不適合長抱」，更指出該股交易性低、股份集中於特定股東，流動性風險高。甚至有留言透露「今年才上市後第一次配息，不是兩年都有」，顯示原PO對基本資料理解可能有誤。

雖然少數網友持保留態度表示「存股本就因人而異，有想法總比無腦買好」，但主流意見仍普遍不看好三商餐飲的投資價值。整體而言，這篇存股心得在留言區引發劇烈反彈，凸顯投資大眾對冷門個股的高度敏感與挑剔，也再次提醒存股族選擇標的前應充分研究，並認清自己願意承受的風險與報酬結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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