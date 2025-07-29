高股息ETF進入倒數？金管會新令引鄉民論戰：左手換右手時代結束了

金管會發布新指引，要求ETF實際配息率原則上不得超過參考配息率，市場解讀此舉將結束高股息ETF「月月配、爽領息」的時代，引發PTT網友熱議。原PO感嘆此舉恐改變遊戲規則，許多網友則針對配息邏輯與政策出手方向展開激辯，有人怒批「龐氏騙局收工」，也有人喊話「終於出手整治了」。

據媒體報導，高股息ETF曾是台灣投資市場的寵兒，短短三年增加16檔，資產規模突破2兆元，受益人數高達760萬人。其高配息主要來自資本利得挹注，使ETF實際配息率遠超其追蹤指數息率，例如00919在5月配息率高達12.92%，0056則達13.44%，與指數息率4%多明顯脫鉤。金管會最新發布指引規定，ETF實際配息率原則上不得高於參考配息率，以防「吃本金」配息的情形發生，未來高配息結構可能不再延續。

一名網友在PTT發文指出，過去網紅推崇「月月配」觀念，讓不少人熱衷於打造現金流，但新制強調以實際配息金額為準、不得硬撐高配息，將衝擊依賴高股息ETF作為穩定收入來源的投資人。原PO也質疑，此舉是否同時遏止了投信亂發高配息ETF，並拋出「各位投資人怎麼看？」的開放式提問，引來網友踴躍回應。

部分網友支持金管會出手整治亂象，「早該管了！整天業配高股息看到倒彈」、「這是主管機關認證的垃圾」，認為新規有助回歸基本面、保障投資人權益。也有人認為這只是「左手換右手的把戲」，「配息就等於扣淨值，韭菜還是在喊讚」，呼籲關注總報酬而非單一配息數字。

但也有不少人質疑管太多，「配資本利得怎麼了？有賺為何不能發？」、「想不通為什麼不能多配，金管會住海邊？」更指出指引仍保留彈性，只要備查即可超配，形同「開後門」。另有網友認為這是針對話題型ETF「提前鋪路」，讓基金公司名正言順調降配息。、

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。