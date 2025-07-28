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「談了什麼都不知道」關稅還沒出…930億補貼先上桌！網酸：發錢給人民沒錢

聯合新聞網／ 綜合報導
關稅談判結束卻不公布稅率，政院先祭930億元補貼銀彈，涵蓋工業、農業與無薪假補助，網友傻眼酸爆：談完結果還是不知道幾％。記者季相儒／攝影
關稅談判結束卻不公布稅率，政院先祭930億元補貼銀彈，涵蓋工業、農業與無薪假補助，網友傻眼酸爆：談完結果還是不知道幾％。記者季相儒／攝影

台美關稅磋商第4輪結束，行政院副院長鄭麗君今（28）日清晨返台，政院同步宣布已備妥930億元產業補貼預算，涵蓋利息補貼、轉型升級、農業外銷與無薪假補助等。但最關鍵的關稅結果仍未揭曉，僅表示「稅率仍待美方通知」，引發社群炸鍋。

川普預告將於近期寄出200封關稅信，宣布各國適用稅率，範圍落在10%至15%。台灣談判代表團雖已返台，卻無法透露我方實際稅率，只表示努力「不低於日韓」水準。政院強調已做最壞打算，先備妥930億元因應產業衝擊，涵蓋工業、農業與中小企業勞工補貼。

其中，經濟部掌握460億元執行預算、農業部針對通路與冷鏈補貼、勞動部則針對受波及勞工預估最高補助150億元。不過，實際稅率未定，銀彈是否足夠仍是問號。

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對於政府「先補貼、後開獎」的做法，PTT上立刻掀起熱議。有人對於談判資訊嚴重不透明感到不滿，「談完了結果不知道幾%？那你回來幹嘛？」、「談判完不敢說，就是怕被罵」，質疑根本談崩了才趕緊丟出930億補助安撫市場。還有網友直言數字太寒酸：「日本都花了5000億美金，我們才930億台幣？」、「這預算真的補得起來嗎？」

也有不少人質疑補貼的正當性與分配公正，「發錢給人民沒錢，補貼特定產業就有？」、「該不會又是綠色友好產業先領吧」。不過也有一派網友持觀望態度，認為「開獎的是川普，不是我們」，一切仍得等美方信函正式揭曉，才能斷言最終結果好壞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 鄭麗君 行政院 勞動部

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