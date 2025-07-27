川普是「和平使者」？泰柬衝突喊卡：不停火就課36％

泰國與柬埔寨爆發邊境衝突，美國總統川普再祭「關稅大法」，要求兩國停火，否則將對出口美國商品課徵高達36%的懲罰性關稅。消息曝光後，PTT網友一片譁然，有人驚呼「川普根本和平大使」、「諾貝爾和平獎該頒給他」，也有網友酸爆「他只會課關稅，真的上癮了」。

美東時間26日晚間，川普在自己的社群平台宣布，已與泰國代理總理與柬埔寨總理通話協商，雙方同意啟動停火對話。美方立場相當強硬，川普表示：「只要還在交火，美國就不會與任何一方達成貿易協議。」

他也揭露，兩國將面臨高達36%的關稅威脅，且相關通知信已正式發出。這項壓力策略迅速成為輿論焦點，各界關注美國能否用經濟手段推動和平進程。

對川普這波「關稅止戰」操作，PTT網友一陣譁然，嘲諷與驚呼齊飛。有網友笑說「才36%？台灣都要150%了」、「川寶根本是和平大使吧」、「關稅帝君再現江湖」，甚至有人喊出「川普同時勇奪諾貝爾和平獎與經濟學獎」。但也有人搖頭質疑，「這樣也行，不過都打仗了還怕關稅？？？？」

除了嬉笑怒罵，也有不少網友冷靜分析背後動機，「他是世界警察還是關稅收費員？」、「普丁都不甩你了，泰柬會怕？」還有網友直言這根本是荒謬劇本：「這邏輯是：你們不要打架，不然我就不跟你們做生意了？」質疑這場川普的「關稅和平秀」，只是另一種國際操弄罷了。

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