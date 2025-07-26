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台灣關稅15-20%倒數登場？台積電成台灣最大籌碼 8/1市場緊盯「開獎」

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判進入倒數，中經院估關稅15%~20%，市場與網友高度關注8/1「開獎」結果，專家、內線、酸民齊聲拚場，最終落點備受矚目。歐新社
台美關稅談判進入倒數，中經院估關稅15%~20%，市場與網友高度關注8/1「開獎」結果，專家、內線、酸民齊聲拚場，最終落點備受矚目。歐新社

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台美關稅談判正式進入倒數階段！中經院院長連賢明公開預測，台灣最終關稅水準可能落在15%至20%，與日本接近。不過這波「關稅預測大亂鬥」，不只專家參戰，網路上酸語、內線梗、冷嘲熱諷全上場。8月1日關鍵時刻將到，市場高度緊張，網友留言也在激情刷屏。

台美關稅談判進入最後倒數，中經院預估落點15%至20%，強調人均比較下壓力不如外界想像，同時透露雙方已就汽車、能源等核心議題展開深入協商。院長也坦言結果仍未明朗，不過台積電赴美大手筆投資，將是台灣最重要的籌碼之一。

網友對「人均算法」及川普會否手下留情提出質疑，留言區熱議總量、內線消息與各種談判條件，認為最終結果仍充滿變數。隨著8/1「開獎」倒數，市場與網路討論聲量明顯升高，專家、名嘴和鄉民的「預測比賽」進入白熱化。

不少網友開酸專家預測無用：「講了老半天還不是不知道」、「還不如信老謝9%」、「等8/1見分曉」。

也有人比對日本模式，吐槽：「日本跪到腿軟15%，沒付出還想同條件？」、「台灣順差比日韓高，沒理由關稅更低」。

更有網友戲謔官方消息：「院長是買多大？天天開示！」、「關稅要低，台灣得端出幾千億」。

還有一派直接懷疑結果：「通常官員說的都不準，應該會高於20%」、「8/1前都在放消息，先打預防針」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

籌碼 川普 台積電 中經院

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