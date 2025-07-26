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川普關稅信「台灣也入列」？8/1揭曉稅率 網：便宜美牛、特斯拉準備開搶？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普預告8/1前將寄出近200封關稅信函，市場盛傳台灣也在名單內，最終稅率成市場矚目焦點，牽動進口車、保健食品、消費品價格與產業競爭力。(歐新社)
川普預告8/1前將寄出近200封關稅信函，市場盛傳台灣也在名單內，最終稅率成市場矚目焦點，牽動進口車、保健食品、消費品價格與產業競爭力。(歐新社)

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美國總統川普宣布將於8月1日前發出近200封關稅信函，部分稅率可能定為10%、15%，市場盛傳台灣也在名單內，引發討論。川普強調強勢美元利於關稅效益，並與聯準會主席鮑爾釋出溝通訊號，外界解讀美國經貿政策轉趨靈活。同時，川普計畫以關稅收入補貼低收入戶，具體細節仍待定。

本次川普訪歐行程，將於蘇格蘭設立新高爾夫度假村，也將與英國首相討論貿易稅與數位稅等爭議，凸顯美國推動全球貿易新規則的決心。外界聚焦台灣是否能享受關稅「優惠」還是「全開放」，討論聲量持續高漲。

不少網友關注8/1即將公布的最終稅率，部分人認為「全開放就8/1前公布，沒有全開就是8/1後公布」，更有鄉民嘲諷「現在才寄出，那之前那些垃圾假消息呢」、「台灣人有便宜雙B可以開了」、「保健品、特斯拉大降價」；也有人擔憂「犧牲國產車救外銷產業，划算嗎？」、「降關稅不等於降價，台灣進口商要賺爛了」。

還有網友分析匯率影響：「19%加上匯率13%就等於32%」、「台灣籌碼只有台積、美債、軍武」；也有調侃「川普的話還有人信喔」、「今晚應該就可以公布了吧，難道要等8/1？」、「Model Q大概3萬鎂，確實不會60萬台幣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 關稅 國產車 聯準會 特斯拉

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