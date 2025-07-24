聽新聞
0:00 / 0:00
川普宣布關稅升級！全球多國最高50%起跳！PTT酸「9％仔」全面打臉
美國總統川普在華府AI峰會強硬宣示，將對大多數國家徵收15%至50%關稅，最低也不低於15%。消息一出，網友瞬間炸鍋，過去市場傳言的「9%稅率」成為最大笑柄，社群滿滿都是對現實的調侃與自嘲。
川普表示，未來對外關稅「起跳就是15%」，部分關係不佳國家甚至會拉高到50%。他強調，談判有彈性，若國家願意對美全面開放市場，才有可能獲得較低稅率，並以日本為例，雙方協議下關稅由25%降為15%，但需提供5500億美元投資承諾。歐盟、印度、南韓等也在關鍵時刻力拚「例外」待遇。川普還補充，「如果能讓主要國家向美國開放市場，我一定會放棄關稅」，但條件極為嚴苛。
不少網友對於「9%關稅」傳言徹底失望，紛紛調侃「說好了9%呢？老瀉」、「9%要不要道歉」、「9%造謠可以現場抓了 嘻嘻」。
還有人酸度拉滿「從10%默默加到15-20% 然後還凹了一堆零關稅跟投資」、「幻想10%的可以回家睡了」、「9%謝：……」、「9%跟32%一起作伴」。
也有部分人理性分析現實「台灣有1字頭真的就要偷笑了」、「這樣日本談到最低了」、「保底15%了 謝謝美國爸爸」、「第四經濟體15%是地板價了」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言