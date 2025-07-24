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川普宣布關稅升級！全球多國最高50%起跳！PTT酸「9％仔」全面打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣布對多國徵收15%起跳關稅，PTT網友全面開酸，過去「9%關稅」說法慘遭打臉，台灣能否拚到較低稅率成社群熱議焦點。(路透)
川普宣布對多國徵收15%起跳關稅，PTT網友全面開酸，過去「9%關稅」說法慘遭打臉，台灣能否拚到較低稅率成社群熱議焦點。(路透)

美國總統川普在華府AI峰會強硬宣示，將對大多數國家徵收15%至50%關稅，最低也不低於15%。消息一出，網友瞬間炸鍋，過去市場傳言的「9%稅率」成為最大笑柄，社群滿滿都是對現實的調侃與自嘲。

川普表示，未來對外關稅「起跳就是15%」，部分關係不佳國家甚至會拉高到50%。他強調，談判有彈性，若國家願意對美全面開放市場，才有可能獲得較低稅率，並以日本為例，雙方協議下關稅由25%降為15%，但需提供5500億美元投資承諾。歐盟、印度、南韓等也在關鍵時刻力拚「例外」待遇。川普還補充，「如果能讓主要國家向美國開放市場，我一定會放棄關稅」，但條件極為嚴苛。

不少網友對於「9%關稅」傳言徹底失望，紛紛調侃「說好了9%呢？老瀉」、「9%要不要道歉」、「9%造謠可以現場抓了 嘻嘻」。

還有人酸度拉滿「從10%默默加到15-20% 然後還凹了一堆零關稅跟投資」、「幻想10%的可以回家睡了」、「9%謝：……」、「9%跟32%一起作伴」。

也有部分人理性分析現實「台灣有1字頭真的就要偷笑了」、「這樣日本談到最低了」、「保底15%了 謝謝美國爸爸」、「第四經濟體15%是地板價了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美國 關稅

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