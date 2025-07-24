謝金河預告台灣關稅將「驚嚇到驚喜」？網：有講等於沒講

資深財經媒體人謝金河近日在臉書喊出台灣「轉折點」就在未來幾天，認為川普的關稅政策將讓人從「驚嚇到驚喜」。然而這番說法一出，PTT網友反應兩極，直言聽了半天還是不知道驚喜在哪裡。

謝金河在臉書表示，台灣面臨政局與關稅雙重關卡，尤其美國遲遲未公布台灣關稅稅率，讓未來數天成為關鍵時刻。他認為川普慣於喊高價再逐步調降，市場也因此從利空等待轉機，呼籲若想獲得較低稅率，台灣必須在部分商品上給出讓步。

對於謝金河「驚嚇到驚喜」的論述，不少網友嗤之以鼻，留言多帶有不信任與諷刺「你給我翻譯翻譯 什麼叫驚喜」、「驚喜沒了」、「好驚還壞驚 沒開釋」。

也有一票網友直接開酸，質疑內容反覆無實「本來都妥協了 看到老謝開示直接硬起來」、「有講等於沒講」、「這個人天天變 只能洩洩收看」。

甚至有人忍不住喊出心聲「有人可以打爛他嘴嗎」、「就這種智障文章還有臉說趙少康造謠」、「丸子 那就是驚嚇!!!!!!!」、「聽君一席話如聽一席話」、「謝金河讓人驚嚇到驚嚇」。

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