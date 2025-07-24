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日本15％關稅！南韓急飛美協商…底線堅持「不擴大稻米、牛肉」 網斷言：終究會跪

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓緊急派員赴美協商關稅，堅持稻米、牛肉為紅線，引發PTT網友討論：「演什麼？最後還不是跪」、「15%成新基準，亞洲國家壓力山大」。（路透）
南韓緊急派員赴美協商關稅，堅持稻米、牛肉為紅線，引發PTT網友討論：「演什麼？最後還不是跪」、「15%成新基準，亞洲國家壓力山大」。（路透）

隨著美日15%關稅協議出爐，南韓也緊急啟動談判模式。韓國產業通商資源部高層直飛華府，將在25日展開高層磋商，不過韓方明確劃下紅線，表示「不會把稻米、牛肉市場擴大」當成談判籌碼。南韓這波舉動，立刻在台灣PTT引發熱議，網友酸度滿點：「要跪快跪」、「嘴強而已最後還不是跪了」、「韓牛那麼難吃的東西也在保護」。

不少網友認為，南韓這次顯然壓力不小，畢竟「日本15%已經打樣，韓國再堅持，25%肯定輸慘」，「頂多畫紅線再畫一條深紅線」，更有網友諷刺「紅線就是拿來踩的」。不少人直指，南韓若不鬆口開放稻米和牛肉，未來就要用更多「投資」來補關稅差額，「不開市場就要多投資，應該不會真硬上」。

另一方面，也有網友用自家角度觀察，認為韓國人其實很愛吃美牛，「韓牛基本上都是送禮用，外食誰吃韓牛」、「查了一下韓國是美牛的世界前五大市場，明明就很愛吃還在那邊演戲」，質疑這波底線更多是談判姿態。也有人感嘆「看到日本15%急了，川普策略奏效，用日本逼韓國、再用韓國逼台灣」，「亞洲大概只有台灣不急」。

討論串中「反觀」台灣聲浪不斷，大家普遍認為台灣最終還是「要跪好跪滿」，只是宣布時間還沒到，「台灣抄稿中」、「選舉完就會宣布了啦」。不論如何，日韓都進入最後攻防，區域關稅談判進入白熱化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 稻米 關稅 川普 籌碼

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