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15％關稅背後代價曝光！台積電也只是配菜？日本、印尼讓到見骨

聯合新聞網／ 綜合報導
日本和美國談定關稅降到15%，背後祭出5500億美元投資與市場開放，印尼也以大幅讓利換得19%稅率。台積電「神山」規模的對美投資，在這場國際談判中被形容成「配菜」。路透
日本和美國談定關稅降到15%，背後祭出5500億美元投資與市場開放，印尼也以大幅讓利換得19%稅率。台積電「神山」規模的對美投資，在這場國際談判中被形容成「配菜」。路透

美日最新達成關稅協議，稅率壓到15%，但背後讓步內容讓市場驚呼「根本是用錢和市場換來的」。根據日本首相石破茂證實，這次日本輸美汽車稅率從25%降到15%，成為全球首個和美國談成「不設進口配額、直接降稅」的汽車關稅協議。同時在半導體與藥品等新關稅領域，日本也搶先取得比其他國家更好的待遇。

不過，這個「歷史性成果」其實也有巨大交換條件。石破強調，日本將在每年77萬噸零關稅進口稻米中，進一步提高美國稻米比例，並由日本出資對美國投入5,500億美元，主攻製藥、半導體等重點產業。美國財長則透露，協議能落定，關鍵就在日方主動提出創新融資安排，包括股權、信用擔保及融資支持。

另一邊，菲律賓、印尼與美國的關稅協議同樣話題十足。川普親自宣布，菲律賓最終同意對美國「零關稅」，自己則要承擔19%關稅，並同意開放軍事合作。印尼關稅確定為19%，並承諾對美超過99%的工業及農產品撤除壁壘，同時大舉採購天然氣、大豆、飛機等美國產品，全面鬆綁進出口限制。

財經專家阮慕驊直言，日本、印尼之所以能把關稅壓在20%以下，幾乎是「讓光了」所有籌碼，無論是市場開放、產業配套還是巨額對美投資。他更語帶諷刺：「看來神山1000億美元，只是配菜。」以美國主導下的這波貿易協議來看，「關稅數字漂亮，背後換來的條件才是重點。」

對照台灣當前與美國談判情勢，網友和專家都好奇，是否也得步上「砸錢、讓利」換低稅率的老路。畢竟，從美日、菲律賓、印尼案例來看，國際貿易的真正成本，恐怕不只是關稅條款那幾個數字而已。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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