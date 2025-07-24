歐盟關稅傳進展…台灣能否「抄日本作業」？15％不難只是要看條件多扯！

美歐關稅協商再傳新進展。根據外媒Bloomberg引述知情外交官消息，歐盟與美國朝15%關稅協議邁進，日本則早早鎖定15%。對照台灣仍未見底牌，網友紛紛熱議「台灣會跟進還是自走一格？」不僅盤點各國數字，還酸度爆表，質疑低關稅背後是否暗藏高昂代價。

討論串上，有人認為「台灣有機會10%了嗎！」、「老謝都喊9%，高加索人能不能有點志氣」，但也有冷眼旁觀：「抄日本作業就能有一樣分數？繼續看下去」、「現在15%就沾沾自喜，被川普耍，悲哀」。還有人提醒：「大家都15%，只差保護費繳多少」、「15%每宣布一個就是噴一次」，點出美方開高走低的談判套路。也有網友戲謔：「台灣本來的目標可是零關稅呢」、「最終盟友都15趴啦」。

不過，對於15%到底該開心還是該緊張？有網友坦言，「台灣15%不難，只是要看條件多扯，你人民要不要買單」、「台灣應該跟歐日在一個水平線吧？」，也有人酸「除了那些關稅調整還要付5500億美元投資」、「公布的主動權在美國」。有網友則悲觀直言：「台灣32」、「tw 25%」、「小島悲哀」。

整體看來，歐日15%成為新共識，但台灣未出結果之前，投資人仍是忐忑難安。不少人期盼，「越後面公布越低」，也有人強調「公布主動權在美國，條件才是重點」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。