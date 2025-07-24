快訊

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

關稅15至20％…日本都跪了台灣能不嗎？匯率讓利、產業開放附帶條件也得算進去

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判持續延燒，PTT網友開賭「猜數字」...預期從15%到35%都有，最熱門落在20%上下，討論熱度爆表。路透
台美關稅談判持續延燒，PTT網友開賭「猜數字」...預期從15%到35%都有，最熱門落在20%上下，討論熱度爆表。路透

台美關稅談判進入最後關頭，市場緊張氣氛再升級。日前有網友在PTT股板發起投票：「大家覺得台灣關稅會是多少？市場怎麼看？」引來一票網友踴躍下注，從15%到35%不等，各種理由與盤算全都寫在版上。原PO認為，自己猜在15%～20%，市場預期則是20%，「低於20%台股就會漲，25%以上台股應該會跌」。更表示想驗證自己是不是所謂的「反指標」，並號召大家事後一起回來檢討戰果。

網友留言大亂鬥，有人悲觀喊高、有人期待低，甚至出現「全開放、送匯率」的犧牲論。像是「日本都跪了，台灣有啥好不跪的，還送匯率，15-20%吧」、「台比日本軟，15%基本上是上限」，也有網友認為「之前不是一堆磚家喊到70」、「32%！柵欄仔的內線消息」、「35%啦」。關於市場表現則有「20%以下噴飛天」、「25%以上下跌」、「20%內算賺到」，顯示投資人心理門檻大多落在20%上下。

討論串裡還有不少網友分析得更細，「半導體額外不同稅率」、「台灣一堆毛3毛4拿到美國那可是毛30毛40」，有一派則擔心低關稅可能要「用更多投資或開放市場交換」，「日本15%關稅是用5500億美元由川普指定投資美國的項目換來的」、「台灣也可以直接用錢賄賂川普來亂關稅20%以內」。不過也有網友嘲諷：「你想的太美了，要是15到20早就公布了還跟你拖到最後？」

綜合網友意見，預期範圍從樂觀的「15%」到悲觀的「35%」，中間最多人落在20%到25%，市場氛圍明顯對「20%以下」充滿期待，但多數人仍認為低於20%的機率不大。也有不少人強調，除了關稅本身，匯率讓利、產業開放等附帶條件也得算進去。有人一句話點出心聲：「不會懷疑的人會賠死，太會懷疑的人會餓死。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 台股 美國 川普 半導體 反指標

延伸閱讀

郭智輝「台積電投資1650億美元」為重要談判手段！網疑惑：不是私人企業？怎又變國家籌碼

日本15％關稅…吳思瑤喊「國人期待值恐增高」！遭酸：提前打預防針嗎？

謝金河稱「關稅越低代價越大」 傳有望9.5%！網1原因怒了：天天胡說八道

台電虧損誰之過？馬英九綠電政策遭翻舊帳 鄉民開戰怒批「吃相難看」

相關新聞

15％關稅背後代價曝光！台積電也只是配菜？日本、印尼讓到見骨

美日最新達成關稅協議，稅率壓到15%，但背後讓步內容讓市場驚呼「根本是用錢和市場換來的」。根據日本首相石破茂證實，這次日本輸美汽車稅率從25%降到15%，成為全球首個和美國談成「不設進口配額、直接降稅

歐盟關稅傳進展…台灣能否「抄日本作業」？15％不難只是要看條件多扯！

美歐關稅協商再傳新進展。根據外媒Bloomberg引述知情外交官消息，歐盟與美國朝15%關稅協議邁進，日本則早早鎖定15%。對照台灣仍未見底牌，網友紛紛熱議「台灣會跟進還是自走一格？」不僅盤點各國數字

關稅15至20％…日本都跪了台灣能不嗎？匯率讓利、產業開放附帶條件也得算進去

台美關稅談判進入最後關頭，市場緊張氣氛再升級。日前有網友在PTT股板發起投票：「大家覺得台灣關稅會是多少？市場怎麼看？」引來一票網友踴躍下注，從15%到35%不等，各種理由與盤算全都寫在版上。原PO認

年產量全球前十的壓縮機巨擘、半導體設備新股王 2025未上市公司百強：有哪些生力軍？

「我們一年大概生產…，50萬顆。」湧盛電機總經理萬芸榮語氣平穩地說道。即使在他所屬產業中，「50萬顆」已是應提高聲量的數字，他仍不疾不徐地解釋：「在全球最大的『汽車零件售後市場』中國，能達到50萬顆這個生產水準的廠商，估計不到10家。」

台股創高急殺！郭哲榮喊加碼反被酸 網諷：反著做就對了

台股22日早盤衝上新高後急速翻黑，一度重挫逾300點，引發PTT網友熱烈討論。知名分析師郭哲榮表示，此為短線利空測試，反而是「逢低加碼」的買點，主張台股與美債仍有布局空間。不過該言論在論壇上掀起兩極反應，部分網友力挺加碼進場，更多人則以「財富對折」嘲諷，認為應該反向操作才有機會賺錢。

日本關稅降到15％…日股創年內新高！股添樂：這就是談判的藝術

4月份，美國對日本威脅要課25%的關稅，日本股市半個月暴跌20%； 4個月後，美國決定把25%關稅降到15%，日本股市創年內新高。 市場對於日本只需要付出15%的關稅感到興奮。 這就是談判的藝術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。