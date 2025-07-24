關稅15至20％…日本都跪了台灣能不嗎？匯率讓利、產業開放附帶條件也得算進去

台美關稅談判進入最後關頭，市場緊張氣氛再升級。日前有網友在PTT股板發起投票：「大家覺得台灣關稅會是多少？市場怎麼看？」引來一票網友踴躍下注，從15%到35%不等，各種理由與盤算全都寫在版上。原PO認為，自己猜在15%～20%，市場預期則是20%，「低於20%台股就會漲，25%以上台股應該會跌」。更表示想驗證自己是不是所謂的「反指標」，並號召大家事後一起回來檢討戰果。

網友留言大亂鬥，有人悲觀喊高、有人期待低，甚至出現「全開放、送匯率」的犧牲論。像是「日本都跪了，台灣有啥好不跪的，還送匯率，15-20%吧」、「台比日本軟，15%基本上是上限」，也有網友認為「之前不是一堆磚家喊到70」、「32%！柵欄仔的內線消息」、「35%啦」。關於市場表現則有「20%以下噴飛天」、「25%以上下跌」、「20%內算賺到」，顯示投資人心理門檻大多落在20%上下。

討論串裡還有不少網友分析得更細，「半導體額外不同稅率」、「台灣一堆毛3毛4拿到美國那可是毛30毛40」，有一派則擔心低關稅可能要「用更多投資或開放市場交換」，「日本15%關稅是用5500億美元由川普指定投資美國的項目換來的」、「台灣也可以直接用錢賄賂川普來亂關稅20%以內」。不過也有網友嘲諷：「你想的太美了，要是15到20早就公布了還跟你拖到最後？」

綜合網友意見，預期範圍從樂觀的「15%」到悲觀的「35%」，中間最多人落在20%到25%，市場氛圍明顯對「20%以下」充滿期待，但多數人仍認為低於20%的機率不大。也有不少人強調，除了關稅本身，匯率讓利、產業開放等附帶條件也得算進去。有人一句話點出心聲：「不會懷疑的人會賠死，太會懷疑的人會餓死。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。