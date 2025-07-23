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日本15％關稅…吳思瑤喊「國人期待值恐增高」！遭酸：提前打預防針嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本搶先敲定15%關稅，台灣社群熱議期望是否會落空，PTT網友狠酸「先打預防針」，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲全國給談判團隊最大支持。圖／聯合報系資料照片
日本搶先敲定15%關稅，台灣社群熱議期望是否會落空，PTT網友狠酸「先打預防針」，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲全國給談判團隊最大支持。圖／聯合報系資料照片

日本對美關稅調降至15%，引發台灣各界高度關注。行政院副院長鄭麗君即將赴美，力拚台美談判稅率比日韓更低。不過民進黨團幹事長吳思瑤坦言，隨著日本稅率底牌揭曉，台灣民眾對談判的期待值恐怕會「增高」，也讓政府壓力直線上升，呼籲全國一起給談判團隊加油。

面對川普對全球推動對等關稅，日本成為亞洲首批敲定新稅率的國家，決議多項產業開放換取15%關稅。吳思瑤受訪時表示，日方確實做出諸多讓步，台美談判進行式中，政府不預設立場，盼全國團結、給予最大支持。她強調，談判難度高，關乎國家、產業、糧食、健康利益，必須謹慎兼顧各界需求。

當日本關稅15%底牌曝光，PTT鄉民立刻熱議，認為吳思瑤「期待值恐增高」的說法其實是在幫政府提前鋪路，擔心最終成績不如預期。多數網友直接表態，「開始打預防針了」、「看來很難低於15%」、「完蛋了要崩了」，還有人質疑「你們部長不是說有把握低於日韓嗎？」

另一方面，股市反應也成為討論焦點，有網友酸說「日經都漲3%，我們怎麼還在喊加油」、「是不是該公開底牌？」、「先打預防針，等結果出來再說盡力了」、「談不好就說民眾期待太高，真會洗地」、「15%還說期待太高，是不是該辭職了？」

不過，也有網友選擇理性看待，認為政府談判團隊確實面臨壓力，「不要一味批評，政府談判團隊也辛苦」、「全台灣一起集氣，加油吧」，希望社會能理性等待談判結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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