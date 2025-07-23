台灣關稅若15至20％股市有望噴向2萬4！郭哲榮：昨多數散戶被嚇出場

美國財長貝森特日前表示，川普政府對貿易協定的「品質」更重視，不會為了8月1日的時限倉促達成協議，相關決策仍由川普拍板。然而，PTT網友對此說法普遍感到不滿，擔憂美方將採取「先課高關稅、再慢慢談判」的策略逼迫各國讓利，有人更直言「這根本是吸血勒索」，痛批這場貿易談判充滿惡意算計。

2025-07-23 09:50