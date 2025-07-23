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台灣關稅若15至20％股市有望噴向2萬4！郭哲榮：昨多數散戶被嚇出場
美國總統川普23日一早宣布大幅調降日本、印尼、菲律賓等國進口關稅，直接激勵亞股同步噴出，日經指數盤中大漲3%、刷新一年新高。資深分析師郭哲榮（哲哲）指出，台股昨天重挫超過300點，今天卻力道十足反彈，顯示市場對於利空消化迅速，關稅議題一旦明朗化，資金有望快速回流、複製日本大漲模式。
哲哲分析，台美關稅談判尚未定案，但隨著其他亞洲國家陸續敲定15～20%區間，台灣最終結果也可望落於相同區間。「只要比競爭對手低，這就是市場大利多！」他強調，國際資金最在意不確定性，一旦塵埃落定，台股短線補漲力道可期，甚至有望挑戰24,000點新高。
籌碼面部分，郭哲榮指出，昨日台股大跌時，外資現貨反手買超100億、期貨大幅回補空單，反觀融資水位卻大減，證明多數散戶被嚇出場，市場籌碼反而更健康。「行情總在半信半疑中墊高，洗完籌碼才是主升段的開始。」
哲哲提醒，川普關稅政策轉向，象徵全球貿易緊張逐步緩解，有助股市信心回升。投資人應提早規劃資金布局，別等到台美關稅落地才追高，這波補漲機會就在眼前。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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