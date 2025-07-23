美對日關稅降至15％…汽車股狂歡！日股暴漲近900點 評：美國車在日本沒市場

美國與日本達成新協議，汽車進口關稅從25%下調至15%，直接帶動日本股市大噴發。23日早盤日經指數一度暴漲894點、漲幅超過2%，汽車股領軍衝高，豐田單日飆漲一成，東證汽車分類指數大漲7.6%。日媒分析，日方選後態度轉軟，政治不確定性解除，提振市場信心。

消息在PTT股板引起熱議，網友一面倒認為日本車本就有競爭力，「日本人根本不開美國車」、「本來零關稅變15%，對日本還是利多」、「美國車在日本沒市場，這根本沒影響」、「汽車降稅是振奮汽車股氣勢，我們是造成失業」。

也有人感嘆「又是只有台股受傷的世界？」、「日本打漂亮仗，台灣要跟進？」

部分網友分析，日本汽車產業結構與消費習慣穩固，「路上看到的都是日本車，美國車沒啥競爭力」，還有人直指「怕的是不確定性，不是關稅」，更關心台韓最終談判能否比照辦理。

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