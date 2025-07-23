郭智輝「台積電投資1650億美元」為重要談判手段！網疑惑：不是私人企業？怎又變國家籌碼

台美關稅談判進入第四輪，經濟部長郭智輝22日強調，台積電赴美投資1650億美元，是台灣在談判中的關鍵籌碼，行政院副院長鄭麗君也即將赴美協商，希望爭取到比日韓更優惠的稅率。郭智輝表示，「這是日韓沒有的，談判團隊會全力爭取。」

然而，立委陳超明質疑「台積電都送過去了，還能當籌碼？」郭智輝則回應，這正是台灣的「Bargain Power」。針對外界流傳關稅落在25%至32%的說法，民進黨立委與部長則雙雙澄清是假訊息，強調一切以官方為準。

這番「以台積電當談判籌碼」的說法，也在網路上掀起討論。部分網友質疑「私人公司這時候又變國家籌碼」、「台積電不是民營嗎，現在政府又能當成籌碼拿出來講？」、「送過的禮物還能再送？」、「每次都拿台積電擋箭牌，真的沒別的籌碼了嗎？」

也有意見認為，企業投資與政策協商本就交織密切，關鍵還是能否為台灣爭取到實質利益。更多人好奇，台積電赴美早已拍板，這筆「籌碼」對最終關稅結果究竟影響有多大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。