趙少康爆32％關稅…中經院長酸放空賺旅費！台股下殺352點 網嗨：空軍總司令
台美關稅談判持續膠著，前中廣董事長趙少康拋出「台灣關稅32%」說法，引來美國在台協會（AIT）澄清，強調談判尚未結束，應以官方消息為準。趙少康則回應，目的只是希望民進黨公開談判狀況，並非遭打臉。不過這波關稅紛擾下，台股行情應聲劇烈震盪。
中華經濟研究院院長連賢明則公開反酸，關稅傳聞版本太多，「如果有人真有內線，不如直接放空台指期，賺一趟出國旅費。」沒想到22日台股早盤創高後急殺，單日大跌352點，直接失守2萬3千點關卡。院長一句「放空賺旅費」成為網友話題焦點。
PTT一片狂刷「相信院長 歐印做空」、「今天空的有旅費了嗎」、「謝謝院長開示」、「空軍總司令」、「今晚可以吃雙份雞排、牛排都行」，也有人自嘲「可惜沒聽院長，一路跌沒出太後悔了」。
當然也有不少網友冷嘲熱諷「坐到這位子還不懂什麼話不能講」、「嘴巴太秋 不管什麼原因跌都算你頭上」、「這樣嘴賤院長」。更多人認為未來關稅談判結果，才會是盤勢真正的關鍵。
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