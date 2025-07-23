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川普：美國與日本達成貿易協議 對等關稅稅率降至15%

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川普宣布日本「歷史級」協議…關稅降至15％！汽車、稻米全面開放 網：終究跪下去了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣布與日本完成重大貿易協議，日方關稅降至15%，並大舉開放汽車、稻米等市場。路透
川普宣布與日本完成重大貿易協議，日方關稅降至15%，並大舉開放汽車、稻米等市場。路透

美國總統川普22日拋出震撼彈，正式宣布美日完成「或許是史上最大」協議，不僅將對等關稅率調降至15%，日本還承諾向美國砸下高達5500億美元投資，美方可分食九成利潤。除此之外，日方也將開放美國汽車、卡車、稻米及農產品進口，全面放寬市場，標榜為美日關係史上「前所未有」的重大突破。

川普在社群媒體上高調稱，這筆協議可望創造數十萬工作機會，並強調與日本維持「偉大關係」。消息曝光後，網路隨即炸鍋，八卦與股板同步熱議「日本15%對等關稅」，並延伸討論石破政權大選失利、黨內醞釀罷免等最新政情。

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對於美日達成的這個條件，不少網友一面倒酸度爆棚「日本也跪下去了」、「這真的土下座」、「全跪欸 扯」、「台灣只有台積電1650億的籌碼 跟人家5500億加上汽車業貢獻不知道多少能比嗎」。

另一派則以宏觀角度分析：「台日韓看來區間就是15-20了」、「看來要大降關稅除了美國進口關稅要投降，還要大筆投資美國，東南亞國家沒錢大投資，所以19%是底線了」、「日本對美逆差560億，韓國556億，台灣739億，同樣條件，台灣關稅只會更高」。

也有網友點出後續效應與政策難題「台灣政府何時開放美國農產品和汽車」、「台灣拖到726後」、「日本汽車本來就0關稅阿 TACO在公三毀?」、「我們要比日韓更好 聽說的」、「日美還是有簽FTA的，新條約馬上變成不平等狀態」。不少人直言「川普對汽車農產品是重中之重，台灣汽車可能開放，那農產品？」「看來這次結果肯定會拿來當籌碼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 日本 台積電 對等關稅

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