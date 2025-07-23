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進口車價格砍殺！PEUGEOT開第一槍 網讚：還消費者公道

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台中港停滿進口車的場景。圖／聯合報系資料照片
圖為台中港停滿進口車的場景。圖／聯合報系資料照片

隨著美國對台關稅調整風聲漸起，台灣車市掀起前所未有的價格戰。進口車品牌PEUGEOT宣布旗下兩款油電休旅「國產車價」開賣，立刻吸引大批訂單，成為市場焦點。PTT網友也熱烈討論，有人直言「國產車早就該打回原形」，也有人點破過往車價虛高的問題，痛批這波降價只是「還消費者一個公道」。

根據媒體報導，PEUGEOT由代理商寶嘉聯合推出全新3008 HYBRID與5008 HYBRID，售價分別為119.8萬元與129.8萬元（舊換新後），號稱「進口車賣國產價」，上市十天便接單破450輛。寶嘉指出，7月首波配額已完售，正協調原廠追加供貨。此舉不僅反映進口車商搶市決心，也為全台汽車市場投下一顆震撼彈。

文章引來PTT網友熱烈回應，多數人對於進口車降價表示肯定，留言如「這才是正常價格」、「國產車進口價早該結束了」、「買國產不如等進口殺價」。不少人也痛批代理商與國產車廠過去賺太兇，甚至諷刺這波降價只是「帳面還原而已」，更有網友指出「關稅都還沒降，就能這樣賣，代表之前利潤根本灌水」。

另一派網友則以市場趨勢角度分析，認為PEUGEOT開第一槍代表「車市進入倒數計時」，接下來「誰不降誰倒霉」、「你不買我不買，明天繼續殺」。也有人點出高車價連動二手車市場崩盤、庫存爆倉等產業連鎖效應，形容「這是血流成河的開始」、「代理商要清倉保命」。

此外，也有部分網友關注降價是否為「清庫存」手段，有人提醒「這價格能養嗎？維修零件還是高」，也有人酸「價格低不代表CP值高，寶嘉維修一樣貴」。不過整體來看，網友普遍支持進口車價格回歸合理水位，直言「消費者等這天等很久了」、「早買早享受，晚買享折扣，等等黨大勝利」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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