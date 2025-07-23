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又TACO？美財長稱不趕協議時程 鄉民怒批「吸血策略」充滿惡意

聯合新聞網／ 綜合報導
美國財長貝森特在接受CNBC專訪時提及，若8月1日未能達成協議，美國可能即刻祭出更高的新關稅。歐新社
美國財長貝森特在接受CNBC專訪時提及，若8月1日未能達成協議，美國可能即刻祭出更高的新關稅。歐新社

美國財長貝森特日前表示，川普政府對貿易協定的「品質」更重視，不會為了8月1日的時限倉促達成協議，相關決策仍由川普拍板。然而，PTT網友對此說法普遍感到不滿，擔憂美方將採取「先課高關稅、再慢慢談判」的策略逼迫各國讓利，有人更直言「這根本是吸血勒索」，痛批這場貿易談判充滿惡意算計。

根據媒體報導，貝森特在接受CNBC專訪時提及，若8月1日未能達成協議，美國可能即刻祭出更高的新關稅，藉此向其他國家施壓。雖未明言是否延期，但這番言論已讓外界擔憂台灣恐直接面臨32%高關稅的衝擊。貝森特並未否認此戰略性安排，而是將是否延長談判權責交由川普決定。

對此，有網友發文批評：「先公布高關稅、再慢慢談，等於逼外國企業斷血而亡，美方根本不在乎過程中其他國家的損失」。他認為這種拖延談判時間、壓迫對方讓步的模式極為不妙，若8月1日後未有具體協議，恐將導致亞洲國家供應鏈混亂、進口商首當其衝。

此番評論引起大量留言迴響，不少網友戲稱這種反覆戰術為「TACO模式」（取「Talk and Collect Once」諧音），形容美方「一邊放話威脅，一邊慢吞吞談判」。有網友酸道「TACO Forever」、「這齣戲拖棚演不完」，還有人譏諷川普是「關稅詐騙王」、「黑臉白臉雙簧演技大爆發」。

更有網友指出，這樣的策略對中小企業殺傷力大，「先課關稅再逼供應商讓步」、「企業只能撐著進口，不敢貿然轉產線，怕最後被川普打臉」，評論美方做法不但無助於實質談判，更加深產業鏈恐慌。有網友總結：「這就是逼你先破產，再乖乖奉上訂單給美國。」

也有部分網友持相對務實觀點，認為這只是美方一貫的談判風格，可能最終仍會「象徵性」課稅後協議妥協，但也不諱言「即使延期，對市場信心傷害已造成」。更多人感嘆「這四年看來要糾纏在關稅裡過了」、「誰先談，誰就先輸，川普太懂心理戰了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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