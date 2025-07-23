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台電虧損誰之過？馬英九綠電政策遭翻舊帳 鄉民開戰怒批「吃相難看」

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友熱議台電虧損爭議，舊報資料指綠電躉購制度自馬英九政府時代啟動，綠能與核電政策對立再起。記者胡經周／攝影
PTT網友熱議台電虧損爭議，舊報資料指綠電躉購制度自馬英九政府時代啟動，綠能與核電政策對立再起。記者胡經周／攝影

PTT網友近日針對台電虧損議題展開激烈討論，一名網友引用聯合報新聞，指出台電虧損主要源於吸收燃料成本與電價調整所致，另有網友則轉貼中央社2020年報導，反指真正原因是能源政策錯誤，掀起綠能與核電路線的辯戰。後續大量留言力挺「真相說出來」，但也擔憂敏感言論可能遭水桶或刪文處理。

根據聯合報報導，台電澄清外界認為「高價購買綠電導致虧損」的說法，指出綠電採購僅占總支出約10%，主要虧損仍來自烏俄戰爭以來燃料價格飆漲，加上政府採行電價和緩調整方案，3年內吸收電價成本高達6000億元，至今累積虧損已逾4500億元。台電並強調綠電躉購制度自馬英九政府起實施，相關費率已逐年下修，並非台灣獨有現象。

有網友在PTT分享該篇新聞並回應稱「既然虧損主因不是綠電，那大家快把錢吐回去」，並諷刺台電恐怕永遠發不出股利。

然而，另一位網友引用中央社2020年新聞，反駁說法，指出當時尚未爆發烏俄戰爭，台電就已出現虧損，並大量動用電價穩定基金從828億元用到剩22億，直指問題出在民進黨上任後的「廢核以火養綠」政策才是虧損元兇，直言「少推給戰爭」，批評民進黨吃相難看。

該篇雙新聞對比分析引起許多網友熱烈回應，有人推文「你知道太多了」、「你會被桶」、「雖然說的是事實，但小心檢舉」，一派力挺說出真相者為「勇者」，稱其為「專業打臉」、「真相不能見天日」。不少人批評綠能發展過程圖利特定廠商，導致綠電費率偏高，痛斥「綠電吃飽，台電跌倒」，也有人點出「中油也被拉來分攤虧損」，形成能源政策災難。

但也有網友質疑文章用詞過於偏激，或懷疑背後帶有政治立場。有留言提醒「這樣講很危險」、「小心違反板規」、「發在股板可能會被桶」，整體氛圍呈現出對能源政策與言論自由高度關注與分裂對立。這場因綠電與虧損引發的言論風暴，折射出台灣社會對能源轉型與政治責任的深層焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台電 電價 核電 綠電 馬英九 能源政策

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