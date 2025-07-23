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謝金河稱「關稅越低代價越大」 傳有望9.5%！網1原因怒了：天天胡說八道

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影
財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影

財信傳媒董事長謝金河22日受訪談及台美關稅議題，指出根據傳聞台灣可能取得9.5%至35%的稅率，但他強調「關稅越低、代價越大」，若為10%，台灣將需付出非常大的代價。此番言論引發PTT股板網友熱烈討論，網友質疑謝金河反覆發言、缺乏一致性，甚至懷疑其是否在為政府鋪墊「關稅偏高」的心理預期。

根據報導，謝金河強調稅率談判並非政治工具，呼籲民眾勿將其政治化。他點出印尼以零關稅、400億美元採購換取關稅下調的實例，強調「沒有白吃的午餐」。最終拍板權仍在美國總統川普，台灣能否獲得較低稅率，取決於願意讓出多少籌碼。謝也呼籲民眾「相信政府」，無論結果如何，大家都要共同承擔。

然而，一名PTT網友對謝金河頻繁放話感到困惑，「老謝在幹嘛？昨天不是還講9%？」更直言這樣的發言無助於穩定市場信心。他認為關稅始終未明朗，導致台股進退兩難，也難以做出判斷，引來許多網友留言回應。

不少人對謝金河的說法表示不信任，諷刺「昨天說9%，今天說9.5%，明天是不是9.8%？」、「自己講過的數字都忘了」，也有人批評他「每天胡說八道、不用負責」，直指其言論沒有實質內容。有網友認為此舉是在「打預防針」，為可能出現的高關稅結果提前緩頰，甚至有人酸「是不是要賣掉全台農地、進口美軍退役裝備來換這9.5%？」

另一派網友則對謝金河的「相信政府」說法嗤之以鼻，留言指出「共體時艱就要全民買單？」、「是不是已經在甩鍋了？」更有人將他與其他知名評論員比較，直言「還是趙少康比較強」、「他早就沒公信力了」。討論串中也有不少網友認為政府應出面澄清，直批行政院與AIT至今都未正面回應傳聞，導致市場持續不安。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 稅率 台股 美國 老謝 關稅 川普 謝金河

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