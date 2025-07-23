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台股創高急殺！郭哲榮喊加碼反被酸 網諷：反著做就對了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股22日早盤衝上新高後急速翻黑，一度重挫逾300點，引發PTT網友熱烈討論。知名分析師郭哲榮表示，此為短線利空測試，反而是「逢低加碼」的買點，主張台股與美債仍有布局空間。不過該言論在論壇上掀起兩極反應，部分網友力挺加碼進場，更多人則以「財富對折」嘲諷，認為應該反向操作才有機會賺錢。

根據媒體報導，台股早盤創下23486點波段新高，隨即翻黑下殺超過300點。郭哲榮指出，震盪主因可能與美國財長針對關稅談判的發言有關，市場憂心台灣關稅是否維持32%，導致恐慌賣壓。不過他認為情勢未明，實際關稅有望落在25%，一旦消息明朗，有機會利空出盡。他也看好新日興、仁寶、緯創等個股後市，並再度強調美債具備避險與成長潛力。

PTT一名網友分享新聞並呼籲「不要賣，要加碼！這邊是買點不是賣點」，激起眾多留言回應。部分網友表態力挺，「相信哲哲」、「穩了」，甚至跟著喊出「多蛙們別怕，加碼買進！」、「你要的就是這種分析師」，對其分析充滿信心。

然而，大量網友對郭哲榮的建議持懷疑甚至嘲諷態度，指出「財富對折」、「你先買我OK」、「他喊的股票天天破底」，有網友酸「連颱風假都能預測錯」，質疑其專業度與過往戰績。許多留言提及過去曾因聽信建議而虧損的經驗，將其封為「對做訊號」。

也有網友進一步延伸至操作策略，表示「跟他對做才是王道」、「等他罵川寶就可以反手多了」，視其發言為反向指標。還有人關注美債與個股的持續破底，認為市場風險仍高，不宜貿然進場，呼籲投資人謹慎面對震盪行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 美債 關稅 郭哲榮

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