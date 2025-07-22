台股早盤創高翻黑下殺超過300點！郭哲榮：短線利空測試…回檔反而是機會

台股今日早盤再創波段新高，一度衝上23486點，但盤中突然急殺，指數瞬間翻黑下跌超過300點，日內震幅超過400點。郭哲榮分析師指出，今日亞股普遍震盪，韓股下跌0.7%，日股雖未翻黑但也收長上影線，台股震幅則更為誇張。他認為，台灣投資人容易受驚，遇到風吹草動就急著拋售，其實無需過度緊張。

對於盤中急殺，郭哲榮認為，主因可能是美國財長貝森特提到關稅談判若無進展，關稅可能回到4月2日的水準，市場擔憂台灣尚未公布的關稅是否維持32%。不過他強調，關稅問題並非大阻力，韓國公布25%關稅後，股市反而續創新高。台灣目前仍在談判，32%機率不高，預期落在25%左右。郭哲榮強調，待關稅消息落地，台股有望利空出盡，再度反彈。

個股部分，郭哲榮點名新日興（3376）早盤小漲但尾盤回檔，仁寶（2324）、微星（2377）、緯創（3231）、廣達（2382）等電子股普遍回檔，主要受大盤影響。他認為，這類非理性下跌是逢低加碼的好時機，尤其新日興後市仍有成長空間。至於國泰20年美債（00687B）今日逆勢上漲，他再度提醒，美債可作為震盪時的保護傘，未來FED下半年有降息空間，美債後勢仍可期待。

郭哲榮最後表示，近期融資餘額回溫、籌碼變凌亂，造成波動加劇，但外資空單已回補，後續台股反彈還有軋空行情的機會。美股財報周來臨，包括特斯拉、谷歌財報將影響台股供應鏈表現，只要數據不太差，台股中小型個股仍有表現空間。他也提醒投資人把握回檔時的買點，適時布局，後續仍有上攻機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。