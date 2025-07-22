台電：高價綠電非虧損主因…馬英九任內推動！眾人笑「馬維拉永遠在場上」

台電持續虧損，外界質疑「高價購買綠電」才是財報慘烈關鍵，不過台電正面回應：外購綠電支出僅占總體1成，且現行躉購制度早在馬英九任內2010年起就已推動，並非台灣獨有，且這些年費率明顯下降。台電強調，真正原因是俄烏戰爭導致燃料大漲，加上為穩定電價，3年來吸收民生與產業成本達6000億，才會累積逾4500億虧損。

消息一出，PTT立刻掀起嘲諷風暴，馬英九又成箭靶。「馬總統又要救援？可笑至極」、「馬英九時代台電還是賺錢的」、「當了17年總統好辛苦」，有網友狂酸「馬維拉又登場，牛棚永遠熱身中」、「都2025了還在拉馬英九出來救援」，更有人戲稱「原來馬英九執政16年」、「比賽怎麼打都還是他上來救火」。

也有網友點出政策延續本質「政策就延續的，不能都推前朝」、「重點是馬時代的收購量根本不能比」、「馬買綠電還能盈餘，現在負債怎麼不檢討」。還有不少人關心，台電多年未漲電價、非核家園導致結構轉變，才是虧損擴大主因。

對於持續將虧損歸咎前朝，不少網友看不下去，「都過幾年了，還在馬」、「8年遺毒，這次還要救到什麼時候」、「執政快20年，世界怎麼跟得上台灣」。

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