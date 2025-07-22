快訊

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

MLB／大谷挨1轟再敲1轟 道奇「屠城」5分都靠全壘打中斷3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

高關稅續壓台股嚇哭？美財長放話「8月後還能繼續談」！網：根本是套路

聯合新聞網／ 綜合報導
美國財長公開強調，8月後高關稅只是談判工具，PTT社群熱議川普政府邊課稅邊談判套路，認為拖得越久讓步越多，台股信心持續受壓。歐新社
美國財長公開強調，8月後高關稅只是談判工具，PTT社群熱議川普政府邊課稅邊談判套路，認為拖得越久讓步越多，台股信心持續受壓。歐新社

美國財政部長貝森特強調，川普政府關稅寬限期8月1日到期，但「日期不重要，協議品質才重要」，即使被課高關稅，各國仍可繼續協商，意在以壓力逼出更優條件。貝森特舉印尼為例，認為「高關稅讓對方一次比一次讓更多」，最終美印協議從32%降到19%，美方更取得零關稅。

面對即將到來的高關稅，美方不急著談成，反而強調「慢慢談才有更多好處」。被問及若談判進展，是否有望延長寬限期，貝森特直言一切由總統川普決定，並再次重申「高關稅就是施壓手段」。

不少PTT網友對這套策略頗有感，「大跳水大買」、「川普真賤，一邊課稅一邊放話繼續談」、「壓力反而都在被徵收國，美國可以慢慢收錢慢慢談」，也有網友看穿本質：「談越久，美國越爽」、「先課關稅再說，撐不住再延」、「一次比一次更好，讓子彈飛一會兒」。

對於台今股市開高走低，討論區也出現不少反思「台股到底在怕什麼？」「這根本是套路，談得越久收得越多」、「8月1號後繼續搶」、「拖過四年頭過身就過」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 台股 貝森特

延伸閱讀

00918配息率恐下降？阿格力：上半年配2次0.7元「已經」是調整過的！

台灣關稅32%板上釘釘？直雲坦言「關稅其實不重要」：台股跟著美股漲跌

謝金河反駁趙少康關稅32％說法！反遭狠酸：9％的你也信口開河

郭智輝「台積電赴美投資1650億美元」重要談判籌碼！網狂酸：還能送第二次？

相關新聞

台電：高價綠電非虧損主因…馬英九任內推動！眾人笑「馬維拉永遠在場上」

台電持續虧損，外界質疑「高價購買綠電」才是財報慘烈關鍵，不過台電正面回應：外購綠電支出僅占總體1成，且現行躉購制度早在馬英九任內2010年起就已推動，並非台灣獨有，且這些年費率明顯下降。台電強調，真正

高關稅續壓台股嚇哭？美財長放話「8月後還能繼續談」！網：根本是套路

美國財政部長貝森特強調，川普政府關稅寬限期8月1日到期，但「日期不重要，協議品質才重要」，即使被課高關稅，各國仍可繼續協商，意在以壓力逼出更優條件。貝森特舉印尼為例，認為「高關稅讓對方一次比一次讓更多

川普擬終止SpaceX合約！網曝現實：NASA只能靠馬斯克

美國前總統川普揚言終止與SpaceX的政府合約，引發美國政府內部審查風暴，卻發現大多合約皆屬不可取代任務。消息一出，PTT網友熱烈討論，有人直言「馬斯克手上四張A」，也有人反問「除了SpaceX，還能找誰？」，更有不少人借題調侃川普不懂科技現實，只會政治操作。

郭智輝「台積電赴美投資1650億美元」重要談判籌碼！網狂酸：還能送第二次？

台美關稅談判進入第四輪，經濟部長郭智輝公開表示，行政院副院長鄭麗君即將赴美協商，強調「台積電赴美投資1650億美元」是台灣重要的談判籌碼，力拼取得優於日韓的關稅待遇。郭智輝還說，「這是日韓沒有的，談判

今天跌不要太在意？直雲：櫃買指數看來就是還在盤整區

櫃買還在盤整區，所以今天跌不要太在意。 目前櫃買指數看起來就是還在盤整區，所以今天突破盤整區失敗也不用太在意，我認為很快還是會突破這個盤整區，而且今天跌得也不太深，我認為還是偏多看待，不要太在意

川普想開除鮑爾？反被笑封「懂王」：沒有你市場早降息了

有關美國總統川普擬開除聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的傳聞再度掀起市場與網路社群熱議。PTT網友轉貼新聞指出，儘管《華爾街日報》披露財長班森特曾極力勸阻川普動此念頭，但川普本人卻在社群平台激動反駁，稱自己「比誰都懂什麼對市場有利」，更直言「沒有我，市場早崩了」。該發文者評論道：「想開除應該是真的，但重點是沒辦法，老鮑任期到明年」，並感嘆媒體報導再度惹怒川普。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。