高關稅續壓台股嚇哭？美財長放話「8月後還能繼續談」！網：根本是套路

美國財政部長貝森特強調，川普政府關稅寬限期8月1日到期，但「日期不重要，協議品質才重要」，即使被課高關稅，各國仍可繼續協商，意在以壓力逼出更優條件。貝森特舉印尼為例，認為「高關稅讓對方一次比一次讓更多」，最終美印協議從32%降到19%，美方更取得零關稅。

面對即將到來的高關稅，美方不急著談成，反而強調「慢慢談才有更多好處」。被問及若談判進展，是否有望延長寬限期，貝森特直言一切由總統川普決定，並再次重申「高關稅就是施壓手段」。

不少PTT網友對這套策略頗有感，「大跳水大買」、「川普真賤，一邊課稅一邊放話繼續談」、「壓力反而都在被徵收國，美國可以慢慢收錢慢慢談」，也有網友看穿本質：「談越久，美國越爽」、「先課關稅再說，撐不住再延」、「一次比一次更好，讓子彈飛一會兒」。

對於台今股市開高走低，討論區也出現不少反思「台股到底在怕什麼？」「這根本是套路，談得越久收得越多」、「8月1號後繼續搶」、「拖過四年頭過身就過」。

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