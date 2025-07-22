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郭智輝「台積電赴美投資1650億美元」重要談判籌碼！網狂酸：還能送第二次？

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電赴美投資被官方當成關稅談判籌碼，引發PTT社群「送禮能送兩次？」的熱議，質疑政府談判策略與政策立場反覆。（本報資料照片）
台積電赴美投資被官方當成關稅談判籌碼，引發PTT社群「送禮能送兩次？」的熱議，質疑政府談判策略與政策立場反覆。（本報資料照片）

台美關稅談判進入第四輪，經濟部長郭智輝公開表示，行政院副院長鄭麗君即將赴美協商，強調「台積電赴美投資1650億美元」是台灣重要的談判籌碼，力拼取得優於日韓的關稅待遇。郭智輝還說，「這是日韓沒有的，談判團隊會爭取比競爭對手更低的關稅。」

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不過，針對台美關稅遲未定案，立委陳超明質疑「台積電都送過去了，還能當籌碼？」郭智輝回應，這正是台灣的「Bargain Power」，目標是要拿到比日韓更好的稅率。至於外界盛傳「關稅落在25%至32%」的傳聞，民進黨立委邱志偉駁斥是假訊息，郭智輝也說「認同」，並強調來源不明。

對於官方以台積電赴美當作談判籌碼，不少網友直言「早就把大老二打出去了」、「已經送過去還能叫籌碼？」、「怎麼一下子說管不到台積電，一下又當作談判籌碼」、「台積電不是民營嗎，現在政府又能當成籌碼拿出來講？」、「部長，你立場能不能一致？」

也有網友從企業立場質疑「國家談判拿企業當籌碼，這算好事嗎？」「台積電赴美投資是在二月時候發生，已經發生還能談什麼？」、「每次都拿台積電擋箭牌，真的沒別的籌碼了嗎？」

還有留言酸度滿點「台灣的籌碼是all in之後再重押嗎？」「送過的禮物還能送第二次？」「歷史系還沒更新到近代？」「一個禮物可以送兩次，川普會買單？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日韓 關稅 台積電 郭智輝 鄭麗君

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