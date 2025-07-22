謝金河反駁趙少康關稅32％說法！反遭狠酸：9％的你也信口開河

美國總統川普將在8月1日推新一輪關稅政策，但台灣稅率至今仍未見分曉。媒體人趙少康日前拋出「台灣關稅32%」的說法，立刻引發政壇與社群熱議。對此，財信傳媒董事長謝金河臉書發文駁斥，強調「台灣稅率還躺在川普桌上」，直言最終結果還是要等川普親口宣布，勸大家冷靜別被放話牽著走。

謝金河強調，關稅談判屬於國家大事，不應當成政黨攻防工具，也點出所謂的32%說法只是各種「版本」之一，真正能定奪的還是川普本人。他還舉印尼用採購換取零關稅的例子，提醒台灣想要較低稅率，勢必要提出對價，沒有白吃的午餐。

不過，謝金河這番「還在桌上」的論調，也遭網友反嗆「你不是也講過9%？」、「兩個都在亂喊」、「自己可以說別人就不能說？」一時間，社群風向出現諷刺與冷嘲熱諷，許多人質疑名嘴們每次都只會「放話比大聲」。

對於謝金河的發法，不少網友紛紛留言，批評雙標「你上次說9%欸== 有圖為證」、「造謠仔互咬 看戲：）」、「自賤專業」、「兩位半斤八兩」、「自己講9%可以，別人說32%不行」、「那你上次怎麼說9%？」、「說實話9%比32%還要鬼扯吧」、「真當自己是國師了！」

也有人感嘆，稅率懸而未決，只能等川普「金口一開」定案，「如果最後真的>=32% 那談了這麼久到底談了什麼？」、「至少不能比日韓高吧，否則台灣就完了」。

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