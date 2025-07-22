台灣關稅32%板上釘釘？直雲坦言「關稅其實不重要」：台股跟著美股漲跌

＊原文時間為7月21日。

盤中傳出台灣32%關稅，直雲的獨家看法！

今天盤中傳出台灣可能是32%關稅，直雲的看法跟大家都不太一樣，我認為台灣的關稅公布不太重要，觀察到台灣因應對等關稅的股市其實就是跟著美股漲跌，美股從底部翻揚我們就跟著翻揚，其實我們自己台灣本身的關稅對台股沒有很重要。

但是大家都說我們關稅比日韓高就慘了？

因為現在的關稅就是邊談邊走，舊新聞也說7月9日關稅不能談還不是談到現在，就連商務部長現在都說8月1日之後還是可以談，也就是這個關稅還會一直談下去，所以我認為對等關稅跟半導體關稅一樣，根本就會一直延下去！

大家記得我之前發文說我對關稅多少毫無想法不想硬猜，畢竟大家都知道現在我們一般非政治人物根本拿不到任何的談判資訊。

現在說幾趴的人一定就是硬要猜，或是放話來獲取自己的政治利益，真的是不可取，我知道就說知道，不知道也不想猜。

結論就是我認為關稅永遠不會抵定，我們台灣不管關稅高低其實是跟著美股走，美股不斷地往上走，我們就是強力做多即可。

萬一關稅搞兩三年，結果擔心的人空手兩三年虧大了！未來多或空我這邊都會明確說出的喔！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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