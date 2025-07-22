黃仁勳喊話全球供應鏈不可脫鉤！網讚勇敢：川普應該氣炸了

輝達執行長黃仁勳近日在中國央視專訪中直言，美國不可能自己生產所有產品，強調供應鏈全球化不僅必要，且難以徹底脫鉤。PTT鄉民轉貼新聞後直言「老黃又說實話了」，認為這番言論直接拆穿川普推動製造業回流的政治宣傳，質疑美國若堅持封閉政策，反而會抬高自身生產成本與風險。

黃仁勳在節目中指出，中國的供應鏈體系為世界級奇蹟，且不僅服務本國，更向全球輸出相關設備與技術。他強調，全球供應鏈極為龐大與複雜，彼此高度依存，不可能徹底切斷。他認為，分工合作的供應鏈模式能提升品質與效率，「比起單打獨鬥，這樣的產品才是最好的。」

不少網友對此表示支持與敬佩，「老黃講得很中肯」、「他敢說出大家都不敢講的真話」、「川普該氣到摔椅子了」。也有網友認為黃仁勳此舉極具風險，「現在敢跟川普唱反調，會不會變成下一個馬斯克？」、「皮衣刀客這次是不是玩太大了？」

部分留言則延伸討論川普政策的真實意圖，有人認為「川普根本不是想全美製造，他只是要外商進來繳稅罷了」，也有人直言「高科技製造比鞋子衣服更難美國內部化」、「川寶根本是要賺政治紅利」。另有網友強調企業與政府思維差異：「企業要利潤最大化，國家看的是戰略安全，兩者本來就有矛盾。」

也有少數批評聲音指出，黃仁勳在中國發言過於親中，質疑其立場是否與企業利益過度掛鉤。但多數網友認為這番言論是「講給全世界聽的」、「不只打川普臉，也是在酸中國搞自給自足」。

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