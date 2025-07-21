關稅倒數！川普拍板8月1日強徵 網酸：TACO或壓軸出場？

美國商務部長盧特尼克宣示關稅「8月1日正式上路、絕不再延期」，引發PTT鄉民熱議。川普政府已向25國發出通知信，要求8月1日前完成談判，否則將對進口商品提高關稅，且歐洲恐面臨高達30%的懲罰性稅率。但PTT網友質疑這是否真會落實，「看起來穩了，穩延期？」更直言中國目前反而成最大贏家，而日韓與其他早已與美方談判的國家「好像都沒什麼好結果」，甚至擔心「下次公布會有台灣嗎？」

此觀點引發大量網友共鳴，不少人對所謂「8月1日不再延期」持懷疑態度，留言刷屏「TACO！」、「哪次不TACO？」、「硬嘴王講的沒有一次是真的」。也有網友戲稱這根本是「川普式談判技法」，一邊威脅開徵，一邊繼續開放談判，意圖逼各國跪低姿態、「八門全開」與美國談成協議。

在台灣部分，討論則更顯微妙。有網友表示，「台灣到現在都沒公布，是不是壓軸登場？」、「我們台灣都還沒公布是要課個屁」、「到底是10%、32%、還是50%？」更有人挖苦，「搞不好比照中國，給個70%大禮包」、「越南全開放還中標，台灣還敢不低頭？」這種資訊不透明的情勢，讓不少網友對關稅政策充滿不確定與焦慮。

另外一派網友則將焦點放在盧特尼克本身，直批這位商務部長「一臉奸詐」、「沒有一個講的成真」，認為美方言詞與實際作為之間落差過大，是「演給選民看的劇本」。還有留言調侃「8/1正式上路、8/2宣布延後」、「先收信再說」、「台灣會不會壓線收到通知」。

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