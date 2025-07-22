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川普想開除鮑爾？反被笑封「懂王」：沒有你市場早降息了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再傳有意開除聯準會主席鮑爾，社群熱議「懂王」發言，PTT網友諷刺其自信滿點，質疑美國金融決策是否過度個人化，也掀起對貨幣政策與市場前景的討論。歐新社
川普再傳有意開除聯準會主席鮑爾，社群熱議「懂王」發言，PTT網友諷刺其自信滿點，質疑美國金融決策是否過度個人化，也掀起對貨幣政策與市場前景的討論。歐新社

有關美國總統川普擬開除聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的傳聞再度掀起市場與網路社群熱議。PTT網友轉貼新聞指出，儘管《華爾街日報》披露財長班森特曾極力勸阻川普動此念頭，但川普本人卻在社群平台激動反駁，稱自己「比誰都懂什麼對市場有利」，更直言「沒有我，市場早崩了」。該發文者評論道：「想開除應該是真的，但重點是沒辦法，老鮑任期到明年」，並感嘆媒體報導再度惹怒川普。

川普的貼文語氣激烈，痛批報導「不實」，強調自己不需要別人來教他怎麼做。他也以近期美股創高為佐證，聲稱若非他的政策與領導，市場早已崩潰。此番發言再度引爆網友戲稱「懂王」模式上線，嘲諷他事事皆自認為專家，「沒人比我更懂市場」成為社群最新迷因。

眾多網友留言嘲諷川普過度自信，有人說「剛愎自用，下場都很慘」、「川普當初沒被子彈打死真的是吼」，也有網友用網路梗圖諷刺「你懂什麼？閉嘴！」、「快查老鮑金流、硬碟扣起來！」；還有不少人以「懂王」連發留言洗版，直言「沒有你市場早就降息了」、「你來之前市場早創新高了」。

也有網友認真探討貨幣政策走向，認為鮑爾態度偏鷹，仍堅持高利率抗通膨，「通膨降了，但是大家都死翹翹後才降的」、「世界感受到痛苦，然後才會開始放鬆」。對於川普若執意干預聯準會獨立性，有人憂心「獨裁者特質爆棚」、「美國民主不該淪為個人意志表現場」。

不過，也有部分網友力挺川普，認為「懂王才是真正讓市場動起來的人」、「股市創高是因為大家相信他會寬鬆」。也有人指出媒體長期放大川普爭議，導致其正面經濟成績被掩蓋。但整體而言，批評與諷刺的聲音仍占多數，並延伸至對川普決策風格的質疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 通膨 鮑爾 美國 美股 聯準會 華爾街日報

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