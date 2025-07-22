中華郵政H1虧293億！鄉民翻資料緩頰：損失不到0.5%

中華郵政2025年上半年爆出高達293億元虧損，引發社群譁然。一名網友在PTT指出，主要是受到新台幣升值導致海外投資匯損，並引述官方公告指出郵政獲利從去年同期的49.65億元大幅惡化至今年虧損近300億，幅度高達-691.53%。此一現象被視為面臨「災難級美元風暴」，但也有鄉民跳出來提供完整數據，認為實際情況不如表面驚悚，緩頰郵局表現尚稱穩健。

有網友發文說明，雖然中華郵政虧損數字看似龐大，但其實影響有限，並引用公開資料逐項拆解郵局資產結構。他指出，截至2025年6月底，郵局的儲匯與壽險總資產高達8.25兆元，當中海外投資部位雖減少1,341億元，但台幣定存卻大增約1,230億元，兩者相抵淨減僅約250億，占比不到0.5%，對整體營運影響有限。該網友還強調，若資金配置調整時間點落在匯率劇烈波動之前，可視為已盡力風控操作，並戲稱「台幣定存蛙」成為這波贏家。

此番詳實分析引起眾多網友熱烈回應，有人大讚「有數據有推」、「這篇比一堆嘴砲文好多了」、「唯一有影響的只有員工年終」，也有人幽默喊話「你不要再說了」、「說出來就贏了」、「又要害人家假日加班了」。不少人認為郵局作為全台最大金融機構之一，本就資產穩固、風控嚴謹，250億元的波動在其體量下屬於可接受範圍，甚至比一般人每日資產波動更小。

然而，也有部分網友提出不同看法，認為郵局海外投資避險比例偏低，若後續台幣持續升值至27、25元恐面臨更大損失；也有人強調金融機構操作應以長期報酬與資金成本衡量，並非只看一時虧損金額，更指出「金融業是靠借來的錢賺錢」，因此即使債券持有到期仍未必能彌補匯兌風險。此外，有留言提醒，郵局資金屬全民所有，不能單以損失占比小就輕忽其風險意涵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。