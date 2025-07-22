川普擬終止SpaceX合約！網曝現實：NASA只能靠馬斯克

美國前總統川普揚言終止與SpaceX的政府合約，引發美國政府內部審查風暴，卻發現大多合約皆屬不可取代任務。消息一出，PTT網友熱烈討論，有人直言「馬斯克手上四張A」，也有人反問「除了SpaceX，還能找誰？」，更有不少人借題調侃川普不懂科技現實，只會政治操作。

據外媒報導，川普政府在6月檢視與SpaceX的多項合約，雖曾試圖終止，但最終認定其對國防與NASA任務至關重要，難以取代。該篇新聞被PTT網友轉貼並發表評論，指出SpaceX憑藉火箭技術領先、垂直整合能力、星鏈衛星與政府密切合作，已在商業與軍事領域建立絕對優勢。原PO分析指出SpaceX不僅技術先進、交付迅速，還因缺乏競爭對手，讓其幾乎壟斷美國太空市場。

此文引起熱烈討論，網友一致嘲笑川普的政治操作毫無勝算：「你川沒有卡啦」、「叫NASA自己做火箭嗎」、「不靠老馬要去跪普丁嗎？」；也有人拿數據佐證SpaceX實力：「Falcon 9成功率超高，Starship更是革命性技術」、「其他競爭者像RKLB成功率還差很多，Blue Origin也只是剛起步」。部分網友甚至認為川普根本沒底牌，只是為了意氣用事。

許多留言也關注NASA的現況，指出美國早已放棄自建火箭，轉型為外包執行單位，「NASA早就沒酬載能力」、「沒有SpaceX只能靠俄羅斯聯盟號或中國長征火箭」、「波音那單程太空船就別再提了」。更有人直指SpaceX若撤出，美國太空主導權恐拱手讓人，「就像台積電之於晶圓代工，SpaceX就是太空界的王者」。

另有網友補充，SpaceX不僅負責發射任務，旗下Starlink與Starshield還提供戰場網路、國安級別加密通信，足見其戰略價值。也有部分聲音擔憂，若政治干預過深，恐影響美國整體科技競爭力，「企業競爭力就是國力」、「這不是壟斷，而是技術實力」。

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