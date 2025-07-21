關稅高達32％大罷免之後公布？郭智輝駁謠言「有把握比日韓低」

近期網路瘋傳「台灣收到美國32%關稅通知書」，等大罷免後才要公布。經濟部長郭智輝今（21）日面對立法院質詢時表示，完全不清楚消息來源，但強調談判還在進行中，自己「有把握」台灣能爭取到比日韓更低稅率。這番信心喊話，卻沒什麼人買單。

立委質疑，既然都還要副院長飛美國第四次談判，怎麼會有定案通知？郭智輝則回應，台積電砸1650億美元投資美國，這就是談判最大底氣。不過關於所謂「32%」或「25%」的數字，他一概否認，直指是假訊息。

對於這一連串官方說法，網友紛紛出招吐槽：「川普會直接貼TS，不存在藏起來一說」、「有把握？那慘了」、「這個人以前的信用超爛」、「說謊臉都不紅」、「有把握這句有什麼重量嗎 結果出來又不用負責」。

還有不少人認為，根本不用太在意政府信心喊話，結果什麼時候出來都一樣：「反正到時公布就知道，也不是你台灣能決定的」、「穩了，安心睡」、「沒正式公布前都當選舉話術」。

整體來看，政府一再強調有信心，市場和網路卻是冷眼旁觀，大家等的還是美國自己宣布，口水戰繼續，最終還是「利空出盡才有行情」。

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