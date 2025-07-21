被川普嚇怕了？逾半民眾預期台股跌破2萬點…PTT倒喊「穩了」反做多聲浪起

美國總統川普關稅政策再度成為台股焦點。國泰金控今（21）日發布7月國民經濟信心調查，指出超過半數（52%）受訪民眾預期台股下半年低點會跌破2萬點，同時有47%預期高點將衝破24000點，呈現多空對半、分歧明顯的市場情緒。

本次調查也顯示，民眾對景氣展望持續樂觀，且大額消費意願上揚，但買房、賣房意願皆下滑，對於今年經濟成長率、通膨率的預期則比主計總處更保守。國泰金解釋，受訪樣本多來自壽險及銀行客戶，為國內重要投資族群。

調查結果曝光後，PTT股板網友留言區卻一面倒反向解讀，不少人直言「穩了」、「看到這資訊還不做多 真的是傻了」、「眾人恐懼我貪婪」、「大家都覺得會跌那就會漲」。也有網友笑說「散戶亮底牌給你看了 還不重壓做多」、「只要一堆人看空就是做多」、「這做多穩贏的，喊空卻買股的人太多」。

部分網友則提醒「外資買了幾千億會自殺給散戶撿屍？」、「等這些不敢買的意識到要買了，那時才是高點」。甚至有人直言「國泰問券結果大部分是反指標」、「大家覺得會跌破那就不會跌破了啦」。

面對調查數據與市場真實氣氛落差，股民普遍傾向逆勢操作，「反著看行情」成為熱門話題，也展現台股市場獨特的社群情緒。

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