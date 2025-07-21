趙少康爆料「台灣關稅32％」先於川普？眾人不賞臉：真假都不信

根據他得到的消息，台灣關稅將高達32%，並質疑民進黨政府有意拖過罷免投票才公開。他直指，如果談判有成果，政府應早已大肆宣傳，不至於遮遮掩掩。

趙少康受訪時提到，台灣已經讓利不少，不解政府為何遲遲不公佈談判內容。他認為民進黨想利用罷免投票當緩衝，質疑「如果32%屬實，怎能隱瞞國人？」。徐巧芯則呼應，指責綠營只顧選舉，不願公開敏感數據。

PTT網友對趙少康的爆料抱持強烈懷疑態度，留言多半冷嘲熱諷，有人笑稱「怎麼一堆人消息都比川普靈通」、「你說沒用啦」、「32的話川普就公布了」、「只有我不知道嗎」、「不是32%怎辦？」。也有網友直言：「應該不低啦，不然早公佈了」、「關稅都是美國先公佈的吧，有國家比美國先公佈的嗎？」。

另外不少人認為，無論真假，政壇和媒體現在已經成了「放話大賽」現場。「9%都能信了 32當然也可以啊」、「喊錯不犯法，我大你3倍」、「信的就去空啊，別只會嘴炮」等語氣不斷出現，顯示市場信心低迷，也有部分網友調侃「每個人都有消息 %數隨便喊 分析師喔」。

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