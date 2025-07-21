鄭麗君將再赴華府談關稅…遭疑「哲學系去談」：部長為何不自己去？

本週行政院副院長鄭麗君將再度前往華府，爭取美方關稅談判優勢。經濟部長郭智輝21日證實，台美間已進行第4次協商，目標是「爭取比競爭國家更好的稅率」，但談判細節他坦言「不是很清楚」。面對立委質疑，官方強調會努力，但仍未透露進展，讓外界霧裡看花。

立法院經濟委員會今針對稅率議題質詢，國民黨立委批評政府談判過程不透明、與產業溝通不足，甚至質疑「為什麼要讓哲學系的帶團去談？」同時憂心如果談判不順，台灣產業恐承受高達32%的關稅壓力。政府雖喊出「20%以下」，但是否能爭取到比日韓更低的稅率，市場普遍感到不安。

PTT網友留言風向明顯偏向質疑與無奈，許多人對談判團隊頻繁赴美、進度始終不明表達不滿，留言冷嘲熱諷「是要去幾次 ………」、「這種新聞我看了一個多月了 有夠膩」、「到底是要去幾次」、「機票錢要付幾次」、「好爽喔旅行團」、「一直飛一直飛」，對於官員出國協商缺乏具體結果感到無奈。

另一派則針對談判內容透明度與人選直言不諱「經濟部長什麼都不知道？會相信的智商堪慮」、「經濟部長對內容不清楚」、「館長應該隨行加入談判小組」、「哲學談關稅 派鄉民去也沒毛病」。

部分網友更直接點出關稅壓力問題，「美國坐在那邊等你拿出什麼孝敬他，滿意的話才有機會比日韓低」、「8/1要開徵囉，時間快到囉」、「爭取，所以目前就是比日韓25還高？」

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